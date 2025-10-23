Al Jadeed: при израильских атаках на базы "Хезболлах" погибли пять человек

В городе Шимстар осколочные ранения получили несколько учеников из местной школы, которой нанесен материальный урон

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ StringersHub

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по предполагаемым военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в восточных районах Ливана. Как сообщил телеканал Al Jadeed, в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек.

После интенсивных бомбардировок в горной местности на границе с Сирией, где располагаются тренировочные базы шиитских бойцов и подземные сооружения, начались сильные пожары. Прибывшие туда пожарные расчеты и спасатели ведут борьбу с пламенем.

В городе Шимстар осколочные ранения получили несколько учеников из местной школы, которой нанесен материальный урон.