Лула да Силва будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2026 году

Президентские выборы в стране пройдут в октябре 2026 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что будет добиваться переизбрания на выборах главы государства в 2026 году.

"Мне исполнится 80 лет, но будьте уверены, что у меня та же энергия, как когда мне было 30 лет. Я буду баллотироваться на четвертый [президентский] срок", - сказал он во время государственного визита в Индонезию. Трансляция его выступления велась на канале бразильского правительства на Youtube.

Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2026 года.