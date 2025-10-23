На Тайване сформируют первый батальон из танков M1A2T Abrams

Это произойдет в конце октября, сообщил глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн

ГОНКОНГ, 23 октября. /ТАСС/. Первый на Тайване батальон, вооруженный полученными из США танками M1A2T Abrams, будет по плану сформирован 31 октября. Об этом сообщил глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн (также известен как Веллингтон Гу).

"Первый батальон M1A2T будет сформирован 31 октября после того, как танки пройдут эксплуатационные испытания", - приводит слова Гу Лисюна информационный портал Focus Taiwan. Он добавил, что по этому случаю "будет проведена торжественная церемония".

M1A2T - новый вариант танка M1 Abrams. Правительство США в 2019 году одобрило для продажи Тайбэю 108 этих машин. Остров уже получил 80 танков. Поставки остальных 28 боевых машин, предварительно, ожидаются с января по март 2026 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.