Постпред при ООН: Израиль не намерен постоянно оставаться в секторе Газа

Дани Данон при этом отметил, что еврейское государство должно убедиться в разоружении ХАМАС

ООН, 23 октября. /ТАСС/. Израиль не собирается находиться в секторе Газа на постоянной основе, однако еврейское государство должно убедиться в разоружении палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

"У нас нет намерений оставаться в Газе на постоянной основе, мы приветствуем привлечение международных сил, которые позволят обеспечить там закон и порядок, - сказал он журналистам в штаб-квартире всемирной организации. - Вместе с тем мы должны убедиться, что ХАМАС сложит оружие, поэтому сейчас мы частично находимся в Газе".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. Его второй этап предполагает в том числе разоружение сторонников радикального движения.