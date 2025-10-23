Саммит ЕС призвал ускорить милитаризацию объединения

Участники саммита поручили Еврокомиссии ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза рекомендовали ускорить милитаризацию экономики ЕС, но не приняли практических решений в военной сфере. Об этом свидетельствует заявление, принятое по итогам одной из встреч.

"С целью повышения возможностей европейской военной промышленности Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) призвал страны ЕС направить оборонные инвестиции на совместные проекты по разработке, производству и закупке вооружений при поддержке Европейского оборонного агентства", - говорится в документе. Участники саммита поручили Еврокомиссии ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины.