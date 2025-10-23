Арабские и исламские страны осудили одобрение Кнессетом аннексии Западного берега

Члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества призвали международное сообщество заставить власти еврейского государства прекратить эскалацию и защитить законные права палестинцев

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Государства - члены Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) убеждены, что одобрение Кнессетом (парламент Израиля) законопроекта об аннексии Западного берега реки Иордан является нарушением международного права. Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Решительно осуждаем голосование в израильском Кнессете, по итогам которого был одобрен законопроект о распространении так называемого суверенитета на Западный берег. Этот шаг является вопиющим нарушением норм международного права и положений резолюции номер 2334 Совета Безопасности ООН", - говорится в документе, текст которого распространил МИД Египта. По мнению арабских и исламских стран, Израиль "не имеет права распространять свой суверенитет на оккупированные палестинские территории".

Члены ЛАГ и ОИС призвали международное сообщество "заставить власти еврейского государства прекратить эскалацию и защитить законные права палестинцев на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Подписи под документом поставили представители Гамбии, Джибути, Египта, Индонезии, Иордании, Катара, Кувейта, Ливии, Малайзии, Нигерии, Омана, Палестины, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ЛАГ и ОИС.

Днем ранее парламент утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с соответствующим призывом к правительству Израиля. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.

Голосование 22 октября по вопросу территорий на Западном берегу реки Иордан совпало с визитом вице-президента США в Израиль. Комментируя это перед вылетом из Тель-Авива 23 октября, Вэнс назвал попытки аннексировать Западный берег "глупым политическим трюком". Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time 23 октября заявил, что Вашингтон не допустит возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан. По его словам, "если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов".