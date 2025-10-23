Ливан потребовал от США и Франции остановить атаки Израиля на свою территорию

Министр информации республики Пол Моркос подчеркнул, что еврейское государство продолжает нарушать режим прекращения огня

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Ливана потребовало от США и Франции как государств - гарантов соглашения о перемирии, заключенного 27 ноября 2024 года, добиться от Израиля прекращения военных действий. Об этом сообщил журналистам министр информации республики Пол Моркос, выступая на пресс-конференции после заседания кабинета.

"Ливан потребовал от Вашингтона и Парижа вмешаться и остановить атаки Израиля, который продолжает нарушать режим прекращения огня", - указал Моркос.

Ранее израильские ВВС нанесли серию ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в восточных районах Ливана, в результате погибли по меньшей мере пять человек.

Интенсивным бомбардировкам подверглись тренировочные базы шиитских бойцов, а также предприятия по производству высокоточных ракет и места их складирования в горной местности у границы с Сирией.