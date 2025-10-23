Трамп: США перейдут к операциям против наркокартелей в Латинской Америке

Наземные операции будут опасными, отметил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке.

"Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим", - сказал он журналистам в Белом доме.

"А что касается перевозимых наземными путями наркотиков, то [для организованной преступности] это гораздо опаснее. Это будет намного опаснее. Вы скоро это увидите", - добавил Трамп.