Заявление по Украине на саммите ЕС поддержали 26 стран, без Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан не участвовал в дискуссии

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Заявление по Украине на саммите ЕС не удалось принять единогласно, его поддержали 26 из 27 государств, поэтому его текст не вошел в итоговую декларацию саммита.

"Европейский совет обсудил последнее развитие событий на Украине. Итоговое заявление твердо поддержали лидеры 26 государств. Саммит ЕС вернется к обсуждению этого вопроса на следующей встрече (в середине декабря - прим. ТАСС)", - говорится в итоговом документе саммита.

Премьер Венгрии Виктор Орбан вообще не участвовал в дискуссии по Украине на саммите ЕС, поскольку прибыл в Брюссель позже. Он выступал на митинге своих сторонников в Будапеште под названием "Марш мира".

Отдельный документ

Заявление по Украине в результате распространено отдельным документом. Предполагалось, что в нем страны ЕС выразят поддержку планам Еврокомиссии экспроприировать российские активы под видом так называемого репарационного кредита для обеспечения финансирования военных и бюджетных потребностей Украины в 2026-2027 годах, которые оцениваются как минимум в €60 млрд.

Однако в связи с сопротивлением Бельгии, на территории которой блокированы €210 млрд суверенных активов РФ, и которая справедливо опасается российских ответных мер, формулировки этого документа были серьезно размыты.

В нем подчеркивается "твердая приверженность" 26 стран ЕС "обеспечить финансирование военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах". В нем также дается поручение Еврокомиссии к следующему саммиту ЕС подготовить предложения по этому финансированию. По поводу блокированных российских активов в документе утверждается, что они останутся "заморожены" до завершения конфликта и выплаты Россией неких "компенсаций".

Бельгийские сомнения

Перед саммитом премьер Бельгии Барт Де Вевер вновь потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии".

Будут считать убытки

Как ранее пояснил источник ТАСС, у Еврокомиссии не осталось свободных средств на финансирование Киева в 2026-2027 году, поэтому она вынуждена либо идти на присвоение активов России, либо брать новые многомиллиардные кредиты. По его мнению, Еврокомиссия продолжит пытаться продавить план экспроприации активов под видом "репарационных кредитов".

В свою очередь, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая форма присвоения активов РФ "будет воровством". Он предупредил, что ответные действия РФ "последуют незамедлительно" и "заставят Запад считать убытки".