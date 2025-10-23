Венгрия считает хищением использование Евросоюзом замороженных активов России

Будапешт не поддерживает этот шаг, сказал венгерский премьер Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Венгрия считает хищением использование Евросоюзом в интересах Украины замороженных на Западе финансовых активов России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по пути на встречу лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что лидеры ЕС "добиваются поддержки со стороны Венгрии по вопросу экспроприации российских активов в целях их использования для оказания военной помощи Украине". "Мы это пока остановили", - сказал глава правительства в интервью YouTube-каналу Patriota.

Орбан назвал этот вопрос "сложным", добавив, что "передача Украине российских активов - это как минимум предполагаемое хищение". "Мы не это поддерживаем", - подчеркнул премьер.