Трамп предложил оценить последствия новых санкций против РФ через полгода

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что последствия нового пакета американских санкций против России проявятся через полгода.

Его попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что санкции не скажутся существенно на экономическом самочувствии России. "Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп.

Ранее президент РФ заявил, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб двусторонним отношениям, констатировал президент России.

В среду Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.