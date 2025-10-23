Трамп предложил оценить последствия новых санкций против РФ через полгода
ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что последствия нового пакета американских санкций против России проявятся через полгода.
Его попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что санкции не скажутся существенно на экономическом самочувствии России. "Я рад, что он так считает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится", - сказал Трамп.
Ранее президент РФ заявил, что новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб двусторонним отношениям, констатировал президент России.
В среду Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.