Азаров назвал абсурдом решение ЕС запретить закупку российского газа

В уставе Евросоюза не закреплено право на такие запреты, подчеркнул экс-премьер Украины

Редакция сайта ТАСС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров заявил ТАСС, что Европейский союз не имел правовых оснований для запрета странам ЕС, в том числе Венгрии и Словакии, закупать российский газ, и назвал это решение абсурдом.

"Казалось бы, можно абсурдом считать принятое недавно решение запретить, например Венгрии и Словакии, закупать российский газ. Какое ты имеешь право самостоятельной стране запрещать? В уставе ЕС отсутствует такое право", - сказал Азаров.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что Брюссель сейчас взял и даже "перебрал на себя множество полномочий". В этом контексте Азаров назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "принципиальным человеком", который последовательно проводит линию укрепления национального суверенитета своей страны.

20 октября на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге Еврокомиссия добилась одобрения решения о бессрочном запрете странам ЕС закупать все виды российского газа с 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. По итогам этого заседания еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил, что с 2028 года в ЕС не должно попасть "ни одной молекулы российской энергии". Позже венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из России.