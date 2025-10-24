NYT: отсутствие решения саммита ЕС по активам России ударит по Украине

В Европе вряд ли откажутся от идеи передать средства РФ Киеву в будущем, но "открытого одобрения этой идеи" не произошло, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Отсутствие четкого решения по замороженным российским активам и так называемому репарационному кредиту для Украины на саммите ЕС 23 октября серьезно скажется на Киеве, находящемся в сильной финансовой зависимости от Запада. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, в Евросоюзе надеялись, что встреча в Брюсселе решит вопрос о передаче €140 млрд российских активов Украине, поскольку ее участникам удастся формализовать правовые рамки для этого шага. Однако этому помешала позиция Бельгии, не поддержавшей экспроприацию активов РФ из опасений ответных мер Москвы.

Как отмечает NYT, в Европе вряд ли откажутся от идеи передать российские средства Киеву в будущем, но "открытого одобрения этой идеи, чего многие ожидали [на саммите в Брюсселе]", не произошло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила на брифинге, что любые конфискационные инициативы Европейского союза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.