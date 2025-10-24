WSJ: Трамп выбрал санкции средней жесткости против России

По данным газеты, жесткие рестрикции были направлены на промышленность и высшее руководство страны

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал вводить самые жесткие санкции против России, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, Трампу было предложено три варианта санкционных мер против РФ. Жесткие рестрикции были направлены на промышленность и высшее руководство страны. Средний вариант был направлен против энергетической отрасли, третий включал только легкие ограничительные меры.

По словам неназванного чиновника, госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет присутствовали при принятии решения и поддержали выбор главы Белого дома.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Такими действиями администрация США лишь наносит ущерб российско-американским отношениям, "которые только-только начали восстанавливаться", указал президент.