Додон: ЕС принуждает Сербию и Молдавию к санкциям против России

Это означает отказ от дешевых российских энергоресурсов, которые обеспечивают рост сербской экономики и тысячи рабочих мест, подчеркнул бывший президент Молдавии

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Европейский союз заставляет Сербию, как и Молдавию, присоединиться к антироссийским санкциям вопреки национальным интересам этих стран. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Недавно Евросоюз выдвинул Сербии условие для вступления - присоединиться к антироссийским санкциям. Это означает отказ от дешевых российских энергоресурсов, которые обеспечивают рост сербской экономики и тысячи рабочих мест. Присоединиться к антироссийским санкциям заставили и Молдову. Нам навязывают решения, противоречащие нашим национальным интересам, шантажируют обещаниями купить немного чернослива в обмен на отказ от выгодного газа. Но мы должны исходить из своих приоритетов, а не чужих условий. Тем более что Молдова не вступит в Европейский союз в ближайшие 5-10 лет", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он высказал мнение, что президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности "просто обманывают людей, обещая им невозможное" - вступление республики в ЕС уже к 2028 году.

"К тому же неизвестно, каким будет сам ЕС через десять лет. И [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, и другие говорят, что есть два пути: либо Европейский союз изменится, прекратит милитаризацию и сосредоточится на экономических и социальных проблемах, либо перестанет существовать в нынешнем виде", - подчеркнул Додон.

Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что власти продолжат расширять санкции против России, так как обязались поддерживать внешнюю политику ЕС. При этом он признал, что правительству пришлось отказаться от присоединения к части санкций, так как это нанесло бы ущерб стране, по этой причине правительство присоединилось только к 80% рестрикций.

Присоединение к санкциям резко критикуют бывшие президенты Додон и Владимир Воронин, экс-главы правительства Владимир Филат, Ион Кику, Василий Тарлев и другие видные молдавские политики. Опрос, опубликованный молдавской социологической компанией Intellect Group, показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряют курс властей на ухудшение отношений с Россией. Примерно столько же опрошенных считают, что Санду должна поехать в Москву договариваться относительно цен на газ и других важных проблем. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.