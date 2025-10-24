Эрдоган заявил о продолжении обсуждения формата целевой группы по Газе

Пока нет определенности относительно работы этой группы, отметил турецкий лидер

АНКАРА, 24 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент еще нет определенности относительно формата и работы целевой группы по Газе, обсуждения продолжаются.

"Обсуждения относительно целевой группы, которая будет выполнять задачи в Газе, продолжаются. Формат и работа группы пока окончательно не определены. Поскольку это многоуровневый вопрос, ведутся всесторонние переговоры. Мы готовы оказать Газе всю необходимую поддержку в этом отношении", - сказал он журналистам своего пула по возвращении из турне по странам Персидского залива.

Эрдоган указал, что "Турция делает все возможное для обеспечения поддержания режима прекращения огня". "ХАМАС соблюдает режим прекращения огня. Более того, они открыто заявили о своей решимости это делать. Израиль, однако, продолжает нарушать его. Международное сообщество, а особенно США, должны приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем режима прекращения огня и соглашения. В этом процессе крайне важно оказать достаточное дипломатическое давление на Израиль", - добавил турецкий лидер.