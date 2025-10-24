El Mundo: никто в ЕС не хочет финансировать Киев из своего бюджета

По данным газеты, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Все страны Евросоюза сходятся во мнении относительно того, что не хотят финансировать оборону Украину за счет своих национальных бюджетов. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По ее версии, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева. Хотя в Еврокомиссии утверждают, что речь не пойдет о конфискации, не все так считают. "Все сходятся в <...> том, что не хотят, чтобы обороны Украины обеспечивалась за счет национальных бюджетов", - подчеркивает издание. "Если посмотреть на данные МВФ, то видно, что в течение следующих трех лет им потребуется от €114 до 160 млрд", - предупредили дипломатические источники.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех участников блока полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить Еврокомиссия. Он также предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.