Экс-советник Бэннон: Трамп планирует стать президентом в третий раз

Людям просто нужно принять это, отметил бывший главный политстратег американского лидера

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может вновь баллотироваться на высший государственный пост и стать президентом в третий раз. С таким утверждением выступил бывший главный политстратег и советник американского лидера Стив Бэннон.

"Он получит президентское кресло в третий раз. Трамп будет президентом [на следующих выборах] в 2028 году, людям просто нужно принять это", - заявил Бэннон в интервью The Economist, запись которого опубликована на канале журнала в YouTube.

В ответ на уточнение интервьюера о 22-й поправке к Конституции США, с 1951 года ограничивающей полномочия президента страны двумя сроками, Бэннон подчеркнул, что "существуют разные альтернативные варианты [для переизбрания]", а о конкретных шагах в этом направлении сообщат "в подходящее время". "Нам нужно завершить то, что мы начали [при] Трампе. Трамп - это движущая сила", - добавил он.

В мае 2025 года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз. Он отметил, что "будет президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока", подчеркнув, что "всегда считал это очень важным". Ранее глава Белого дома допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация, что президент США поручал Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году.