Naharnet: в Ливане из-за атаки Израиля погибли два члена "Хезболлах"

По информации телеканала, машина, в которой находились члены вооруженного крыла организации, загорелась при попадании ракеты

БЕЙРУТ, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, в котором находились члены вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, инцидент произошел в поселке Тул в южной провинции Набатия. В результате попадания ракеты машина загорелась, шиитские бойцы скончались на месте от полученных ранений.

23 октября при израильской атаке на город Араб-Салим в пограничном округе Тир погибли двое ливанцев и четверо были доставлены в больницу с ранениями.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих авиаударов и обстрелов погибли 258 человек, 693 получили ранения.