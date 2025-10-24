Naharnet: в Ливане из-за атаки Израиля погибли два члена "Хезболлах"
БЕЙРУТ, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, в котором находились члены вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Naharnet.
По его информации, инцидент произошел в поселке Тул в южной провинции Набатия. В результате попадания ракеты машина загорелась, шиитские бойцы скончались на месте от полученных ранений.
23 октября при израильской атаке на город Араб-Салим в пограничном округе Тир погибли двое ливанцев и четверо были доставлены в больницу с ранениями.
По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих авиаударов и обстрелов погибли 258 человек, 693 получили ранения.