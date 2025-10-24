Армянская церковь обвинила Пашиняна в очередной попытке раскола

В церкви призвали правоохранительные органы предотвратить незаконные действия лишенного сана духовного пастыря монастыря Ованаванка иерея Арама Асатряна

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 24 октября. /ТАСС/. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в противозаконных попытках расколоть церковь и организовать антицерковную литургию в одном из храмов республики.

21 октября католикос всех армян Гарегин II "за многочисленные нарушения и дискредитацию" ААЦ лишил духовного пастыря монастыря Ованаванка иерея Арама Асатряна сана, он был причислен к мирянам под именем Степан Асатрян. В своем заявлении церковь заявила, что сейчас Асатрян, несмотря на решение о лишении его сана, отказывается сдавать ключи от храма и собирается 26 октября провести там литургию.

"Особенно достойна осуждения разрушительная инициатива Степана Асатряна организовать мероприятие в Ованаванке под названием "Святая Литургия" при поддержке премьер-министра. Это очередная попытка главы правящей политической силы расколоть церковь во всех ее незаконных и антицерковных проявлениях", - говорится в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В церкви призвали правоохранительные органы предотвратить незаконные действия лишенного сана Асатряна, "обеспечить нормальное служение священников, служащих в Ованаванке". "Шаги, предпринятые бывшим священнослужителем, препятствуют законному служению священников, служащих в Ованаванке, оскверняют святыню, делая соучастниками антицерковных действий лиц, участвующих в отвергаемом процессе", - добавили там.

В сентябре являвшийся на тот момент духовным пастырем монастыря Ованаванка иерей Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля - епископа Прошяна. После его заявления в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось расследование.

Позже ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича (Айк Прошян). Он был заключен под арест сроком на два месяца по обвинению в принуждении к участию в митингах. Вместе с ним под арест сроком на месяц за пособничество в принуждении к участию в митингах был заключен настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацотнской области Гарегин Арсенян.

Оппозиция заявляет, что давление на ААЦ является частью кампании, которую Пашинян развернул с целью свержения католикоса.