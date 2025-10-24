ХАМАС считает, что выполнил условия для завершения первого этапа сделки по Газе

Представитель движения сообщил, что "для начала реализации второго этапа сделки необходимо будет провести дополнительный раунд переговоров с посредниками"

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС полагает, что выполнило все свои обязательства, предусмотренные в рамках реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Такое мнение выразил представитель радикалов Хазем Касем.

"ХАМАС выполнил все условия для завершения первого этапа: отпустил живых заложников и передал тела некоторых погибших. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы извлечь и передать оставшиеся тела", - утверждает он. Текст выступления Касема приводится в Telegram-канале ХАМАС. Представитель движения добавил, что "для начала реализации второго этапа сделки необходимо будет провести дополнительный раунд переговоров с посредниками", поскольку вторая стадия соглашения "напрямую связана с проблемами, которые требуют детального обсуждения".

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В общей сложности за минувшие 11 дней израильская сторона получила из сектора Газа 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве останки 15 похищенных.