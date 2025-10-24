ХАМАС: контролировать восстановление Газы будет международная комиссия

Власть в анклаве передадут палестинскому комитету, в который войдут независимые технократы, сообщили представители движения

КАИР, 24 октября. /ТАСС/. Специальная международная комиссия будет контролировать процессы финансирования и реализации восстановления сектора Газа. Об этом объявили палестинские фракции по итогам переговоров в Каире.

"Для контроля финансирования и осуществления реконструкции Газы будет создана специальная международная комиссия. Власть в анклаве будет передана палестинскому комитету, который будет сформирован из независимых технократов и будет отвечать за удовлетворение основных потребностей жителей сектора в координации с международными организациями и представителями арабских стран", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения ХАМАС, делегация которого участвовала в переговорах в Каире.