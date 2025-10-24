ЦАХАЛ ликвидировал командующего логистикой "Хезболлах" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 октября. /ТАСС/. Израильская армия (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего логистических сил шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командующего логистикой южного фронта "Хезболлах" Аббаса Хасана Карки в районе Набатии на юге Ливана", - говорится в заявлении. По данным пресс-службы, ликвидированный "в последние месяцы руководил усилиями по восстановлению боеспособности "Хезболлах" <...> к югу от реки Литани", а также "отвечал за восстановление силовой структуры организации" и "управлял перевозками и хранением оружия на юге Ливана".

В армейском ведомстве заявили, что деятельность ликвидированного "представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.