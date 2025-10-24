США расследуют, соблюдал ли Китай условия торговой сделки 2019 года

Она предусматривала то, что Пекин увеличит импорт из Вашингтона для сокращения торгового дефицита американской стороны

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Офис американского торгового представителя (USTR) проинформировал о проведении расследования, выполнял ли Китай условия подписанного в 2019 году торгового соглашения с США. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Офис торгового представителя США рассмотрит, в полном ли объеме Китай выполнил свои обязательства по первой фазе соглашения, какое воздействие или ограничения на торговлю Соединенных Штатов повлекло за собой невыполнение КНР своих обязательств и какие меры, если таковые необходимы, [американской стороне] следует принять в ответ", - сказано в документе.

Расследование инициировано в соответствии с разделом 301 "Закона о торговле" 1974 года, который дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям для национальной торговли со стороны других стран.

Как отмечается в заявлении ведомства, соглашение 2019 года предусматривало то, что Китай увеличит импорт из США для сокращения торгового дефицита американской стороны. Кроме того, Пекин взял на себя обязательство принять меры по исправлению своей политики в сфере интеллектуальных прав, передачи технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.