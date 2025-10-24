Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн

Взнос был сделан с условием, что будет использован для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Военное ведомство США получило анонимное пожертвование в размере $130 млн для выплаты компенсаций служащим во время частичной приостановки работы федерального правительства США (шатдауна). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"23 октября 2025 года военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере $130 млн", - приводит агентство слова помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла. Парнелл уточнил, что взнос был сделан с условием, что "он будет использован для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим".

По оценке Bloomberg, эта сумма покроет лишь небольшую часть расходов, рассчитанных на 1,3 млн действующих военных. В прошлом месяце Пентагон потратил на зарплаты сотрудникам порядка $9,8 млрд.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).