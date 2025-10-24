США ввели санкции против президента Колумбии за связь с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп принимает решительные меры для защиты страны и не потерпит незаконный ввоз наркотиков в страну, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Администрация США приняла решение ввести санкции против президента Колумбии Густаво Петро за его связь с наркокартелями и отказ от борьбы с организованной преступностью. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"С момента прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии взлетело до рекордных показателей, он наводнил Соединенные Штаты и отравлял американцев. Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь эту деятельность", - написал он в X.

"Сегодня президент [США Дональд] Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и дает понять, что мы не будем терпеть незаконный ввоз наркотиков в нашу страну", - добавил Бессент.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список президента Колумбии Густаво Петро, его жену Веронику Алкосер Гарсия и сына Николаса Петро, а также министра внутренних дел республики Армандо Бенедетти. Их активы в США будут заморожены.