CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

Речь идет об ударах по объектам производства кокаина и маршрутам перевозки наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, речь идет об ударах по объектам производства кокаина и маршрутам перевозки наркотиков. Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.