Адвокат Ковалик: решение США о санкциях против президента Колумбии оспорят

Изучаются возможные варианты дальнейших действий, отметил защитник

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские адвокаты президента Колумбии Густаво Петро оспорят решение администрации США о применении в отношении него односторонних санкций. Об этом сообщил ТАСС американский юрист и правозащитник Дэниел Ковалик, который будет представлять в Соединенных Штатах интересы Петро.

"Мы собираемся оспорить это", - сказал он, имея в виду решение правительства США внести президента Колумбии в черный список. "Разумеется, мы только что об этом узнали. Да, мы только что об этом узнали и изучаем возможные варианты своих [дальнейших] действий", - отметил Ковалик.

"Но мы примем все меры, все юридические меры, чтобы оспорить это", - подчеркнул адвокат.