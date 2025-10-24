Адвокат Ковалик: США ввели санкции против Петро по политическим соображениям

Президент Колумбии является одним из самых видных защитников прав палестинцев в мире, подчеркнул правозащитник

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро по политическим соображениям, в том числе за отказ поддержать возможное вторжение в Венесуэлу. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС американский юрист и правозащитник Дэниел Ковалик, который будет представлять в Соединенных Штатах интересы Петро.

"Мы считаем, что это решение является совершенно несостоятельным. Это делается по причинам политического характера", - заявил адвокат, комментируя внесение правительством США Петро в черный список.

"В чем кроются эти причины? Два момента, которые расстраивают президента [США Дональда] Трампа, заключаются в том, что президент Петро является в настоящее время одним из самых видных защитников прав палестинцев в мире", - убежден Ковалик. "Трампа это расстраивает, так как он поддерживает геноцид палестинцев", - полагает юрист. Под "геноцидом" он имел в виду главным образом военные действия Израиля в секторе Газа. "А второй момент заключается в том, что Петро отказывается каким бы то ни было образом помочь с [возможным американским] вторжением в Венесуэлу. Он ясно дал это понять", - считает адвокат.

"В ответ они внесли его в этот санкционный список. Вот что происходит", - заявил Ковалик.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении Петро, а также его жены и сына. Кроме того, в черном списке оказался министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти.

В четверг Трамп утверждал, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Со своей стороны Петро в интервью телеканалу Univision заявил ранее, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти высказывания, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры" против него и его страны.