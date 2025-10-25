На Украине разрешили называть улицы именем организатором убийства Александра II

Николая Кибальчича включили в список деятелей, которые не считаются символом пропаганды "российского империализма"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины разрешил называть улицы и объекты культурного наследия страны в честь российского революционера и участника подготовки покушения на российского императора Александра II Николая Кибальчича. Это следует из материалов института, с которыми ознакомился ТАСС.

Кибальчича включили в список деятелей, которые не считаются символом пропаганды "российского империализма" и, соответственно, не подлежат запрету на Украине в рамках так называемой политики деколонизации.

Николай Кибальчич родился в Черниговской губернии Российской империи (Черниговская область, современная территория Украины). Был членом революционной организации "Народная воля", в ее составе два раза участвовал в подготовке покушения на Александра II. Именно Кибальчич разработал бомбу, которой в 1881 году был смертельно ранен император. За это Кибальчич был арестован и позже казнен. Находясь под стражей, он разработал проект первого российского реактивного летательного аппарата.

Ранее институт национальной памяти Украины создал и опубликовал список признанных "имперскими" российских деятелей культуры и политики, а также исторических событий, которые подлежат на Украине "декоммунизации". В этот список попали Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин, а также Бородинская и Полтавская битвы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.