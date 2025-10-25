Thai PBS: премьер Таиланда отменил визит на встречу АСЕАН

Причиной отмены стала смерть королевы Сирикит

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун отменил визит в Куала-Лумпур на мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в связи с уходом из жизни королевы Сирикит, матери таиландского монарха Маха Вачиралонгкорна (Рама Х). Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По данным телеканала, если не удастся перенести запланированную церемонию подписания совместной декларации о принципах выстраивания отношений между Таиландом и Камбоджей, которая должна заложить основу для мирного урегулирования пограничного конфликта, премьер поручит подписать ее главе таиландского МИД Сихасаку Пхуангкеткеу.

Как информировала канцелярия королевского двора, королева Сирикит умерла в пятницу на 94-м году жизни. Премьер Таиланда объявил, что государственные учреждения приспустят флаги на 30 дней. Государственные служащие и сотрудники правительственных институтов будут носить траурную одежду в течение года.