Экс-аналитик ЦРУ: Лондон и Париж будут провоцировать возможный саммит РФ - США

Ларри Джонсон отметил, что европейцы больше не имеют значения

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Великобритания и Франция пойдут на провокации, в том числе операции под ложным флагом, чтобы сорвать возможный саммит Россия - США. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Читайте также

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: Трамп заставит Зеленского играть по своим правилам

"В особенности этого можно ожидать от британцев через MI6, в меньшей степени - от французов, но они попытаются устроить провокации, операции под ложным флагом. Мы уже видели в последние недели, как они пробовали тактику с дронами, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Они заявляли, что Россия запускает дроны по всей Европе. Однако некоторые из них, очевидно, были ранее сбиты на территории Украины, затем украинцы их починили и отправили в Польшу и Румынию, чтобы создать иллюзию, будто Россия предпринимает наступательные действия. Так что я ожидаю, что нечто подобное может повториться".

По словам Джонсона, европейцы больше не имеют значения. "Они больше не представляют собой значимую военную силу. Они не являются и промышленным локомотивом. Парадокс в том, что, как мне кажется, и Соединенные Штаты - с точки зрения Дональда Трампа, и Владимир Путин, возможно, разделяют общий интерес - видеть Европу демилитаризованной, ослабленной", - считает экс-аналитик ЦРУ.

"Потому что Европа действительно стала проблемой, - подчеркнул он. - Она постоянно вмешивается, но при этом не может ничего предложить. У нее нет значительных природных ресурсов, она полностью зависит от импорта нефти и газа из других стран. Ее промышленный потенциал сокращается. Все, что у нее осталось, - это колониальное наследие, наследие эксплуатации других народов и культур. С этой точки зрения Европа действительно оказала токсичное влияние на мир. И сейчас мы наблюдаем, по сути, конец этой системы. Но они не уходят тихо в ночь - они борются за то, чтобы оставаться значимыми. Однако значимыми они больше не являются".