ABC: Трамп может назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома

Американские чиновники уже используют такое название для строящегося помещения

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назовет в свою честь бальный зал в Белом доме, работы по строительству которого начались по его решению. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские чиновники уже используют название "Бальный зал президента Дональда Трампа" и эта формулировка, вероятнее всего, будет закреплена. Трамп пока не объявлял публично, как планирует назвать бальный зал, но, как отмечает ABC News, американский лидер любит давать свое имя различным проектам и этот случай, скорее всего, не станет исключением.

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Средства для строительства выделит сам президент, а также группа спонсоров. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 посадочных мест. Строительные работы должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

В октябре газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что строители начали снос части восточного крыла Белого дома, несмотря на обещание президента США не наносить вред существующей планировке комплекса. Американские чиновники заявляли, что бальный зал фактически заменит восточное крыло.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.