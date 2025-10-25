Трамп встретился с эмиром и премьером Катара на борту Air Force One в Дохе

Самолет президента США приземлился в Дохе для дозаправки по пути в Малайзию, где он планирует принять участие в саммите АСЕАН

ДОХА, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проводит встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром арабского государства шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани на борту самолета американского лидера Air Force One.

Самолет Трампа приземлился в Дохе для дозаправки по пути в Малайзию, где американский лидер планирует принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На борт Air Force One для переговоров с президентом США поднялись эмир и премьер Катара, кадры в прямом эфире транслировал телеканал Al Jazeera.

"Для нас большая честь приветствовать вас на борту", - сказал Трамп, назвав своих собеседников "надежными союзниками". "Мы выражаем вам благодарность. Сейчас Ближний Восток находится в безопасности, [и мы надеемся], что вам удастся сохранить это надолго", - добавил американский президент.

Как ожидается, ключевой темой переговоров Трампа с эмиром и премьером Катара станет ситуация в секторе Газа. 9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.