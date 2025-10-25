Трамп заявил, что США повысят пошлины в отношении импорта из Канады еще на 10%

Президент Соединенных Штатов обвинил Оттаву в "искажении фактов и враждебных действиях"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение повысить действующие в отношении товаров из Канады пошлины еще на 10%.

"Из-за серьезного искажения фактов и враждебных действий с их стороны я повышаю тарифы в отношении Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - написал он в Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что канадские власти заказали показ в США рекламного видеоролика с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли. Трамп указал, что фрагменты видео и аудио были специально подобраны, чтобы создать у зрителей ложное впечатление. При этом он добавил, что канадская сторона не получала и не запрашивала разрешения вносить изменения в речь Рейгана.

"Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" по тарифам, которые она использовала в течение многих лет, чтобы навредить Соединенным Штатам", - добавил Трамп.

В четверг хозяин Белого дома объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой в отношении американских импортных пошлин. Как сообщили ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию с целью отменить тарифы, введенные Трампом в отношении этой страны. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи Рейгана.

Пошлины Трампа на канадские товары

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий были повышены до 50%.