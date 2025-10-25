Эмир Катара обсудил с Трампом урегулирование конфликта в секторе Газа

На встрече также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ДОХА, 26 октября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на американской авиабазе Аль-Удейд 25 октября обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии главы арабского государства.

Как отмечается, стороны обсудили "ситуацию в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, в частности, вопросы, связанные с поддержанием мира в регионе, закреплением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обеспечением выполнения сторонами [конфликта] всех его положений". На встрече также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Трамп посетил Катар с коротким визитом вечером 25 октября. Самолет американского президента приземлился на авиабазе Аль-Удейд, которая расположена примерно в 30 км к юго-западу от Дохи, для дозаправки по пути в Малайзию. Переговоры Трампа с эмиром Катара прошли на бору Air Force One.

23 июня авиабаза Аль-Удейд подверглась ракетному удару со стороны Ирана после того, как США вмешались в его конфликт с Израилем, атаковав три ядерных объекта на территории исламской республики. Одна из 19 запущенных ракет упала на базе, в результате атаки никто не пострадал. Вскоре после удара Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились ввести режим прекращения огня.