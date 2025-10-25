Трамп: против ХАМАС примут меры в случае невозвращения тел заложников

Президент США добавил, что будет внимательно следить за действиями палестинского движения в ближайшие 48 часов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что против палестинского движения ХАМАС будут приняты меры, если оно "как можно скорее" не вернет Израилю тела погибших заложников.

"ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном процессе, примут меры", - написал он на своей странице в Truth Social.

Американский лидер также добавил, что будет "очень внимательно наблюдать" за действиями ХАМАС в ближайшие 48 часов.

Как сообщила 17 октября газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники, для обнаружения на территории Газы оставшихся тел заложников ХАМАС потребуется провести "масштабную поисковую операцию". По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы анклава, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.