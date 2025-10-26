На Украине сочли проводником "империализма" героя войны 1812 года Паскевича

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Любое упоминание личности героя Отечественной войны 1812 года фельдмаршала Ивана Паскевича признали на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем.

Иван Паскевич - русский полководец и государственный деятель XIX века, генерал-фельдмаршал. Отличился в Бородинском сражении, где умело командовал 26-й пехотной дивизией и за это получил орден Святого Георгия 3-й степени. По одной из исторических версий, Паскевич происходил от старшины в армии гетмана запорожских казаков Богдана Хмельницкого.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.