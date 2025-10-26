Эксперт Боссхард: у Европы нет политических ходов в конфликте на Украине

По словам бывшего специального советника по военным вопросам генсека ОБСЕ, признание поражения в конфликте означало бы потерю престижа и привело бы к снижению авторитета Европы в мире

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Европейские страны в военном и политическом отношении уже исчерпали все свои возможности в конфликте на Украине, им ничего не остается, кроме как тянуть время. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"В военном и политическом плане Европа исчерпала все свои возможности", - сказал он, комментируя причины, по которым европейцы делают ставку на затягивание украинского конфликта. По словам эксперта, если европейцы не хотят хотя бы частично пойти на уступки России, им ничего не остается делать, "кроме как снова тянуть время". "В Брюсселе, Лондоне, Париже и Берлине пора бы более реалистично оценивать собственные средства и возможности действий, чем это делается в настоящее время", - считает военный.

По оценкам Боссхарда, европейцам "уже ничего особо и не выиграть" в этом противостоянии. Тем не менее признание поражения в конфликте на Украине "означало бы огромную потерю престижа и привело бы к снижению авторитета Европы во всем мире". "А этого никто не хочет", - добавил он.