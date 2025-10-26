В Китае назвали переговоры по торговле с США откровенными

Стороны обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Делегации Китая и США провели в Малайзии консультации для устранения трений касательно двустороннего товарооборота. Об этом заявил представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган.

"Делегации Китая и Соединенных Штатов провели глубокие и откровенные дискуссии, а также обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - приводит слова Ли Чэнгана агентство Xinhua.