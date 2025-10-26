Законодатель Луна заявила об отсутствии у РФ и США причин быть врагами

Член Палаты представителей конгресса указала на важность диалога

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. России и Соединенным Штатам нужен диалог, чтобы восстановить отношения, у Москвы и Вашингтона "нет причин быть врагами". С таким заявлением выступила 25 октября в беседе с журналистами член Палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна.

"Вам известно, что я - [военный] ветеран. Мы знаем, что происходит во время войн. И я считаю, что открытый диалог является первым шагом к восстановлению отношений между нашими странами. У нас нет причин быть врагами", - подчеркнула Луна по завершении встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, состоявшейся в Майами (штат Флорида).

При этом она подтвердила, что как американская законодательница видит свою задачу в том числе в том, чтобы содействовать восстановлению и развитию диалога между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, их работа в конгрессе заключается в том, чтобы диалог "всегда оставался открытым". Законодательница входит в ряды правящей Республиканской партии США. В нижней палате конгресса Луна представляет штат Флорида.

Дмитриев сообщил 24 октября репортерам в Нью-Йорке, что проводит в США встречи с "несколькими представителями" американской администрации. Кроме того, у него прошла 25 октября в Майами встреча с Луной, представляющей законодательную ветвь власти США. Как ранее уточнил источник ТАСС, Дмитриев в рамках нынешнего визита в Соединенные Штаты встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политическими деятелями.