Законодатель США Луна поблагодарила Путина за архивы по делу Кеннеди

Архивы предоставляют исторический контекст, из которого можно извлечь уроки, подчеркнула член Палаты представителей конгресса

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна выразила признательность президенту России Владимиру Путину за предоставление Москвой Вашингтону архивных документов по делу об убийстве 35-го главы американской администрации Джона Кеннеди.

"Я в действительности воспользовалась ChatGPT для перевода некоторых этих документов, так как не владею русским. Там есть интересные данные. Подтвердилось многое из того, что мы видели при рассекречивании [архивов в США]. Так что спасибо конкретно президенту России [Владимиру Путину] за обнародование этого!" - сказала Луна. Она побеседовала 25 октября с журналистами по итогам встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, состоявшейся в Майами (штат Флорида).

"Огромное спасибо правительству России! Конгресс пытался получить документы по делу Кеннеди с 1990-х годов. Они (предоставленные Россией архивы - прим. ТАСС) имеют историческую значимость", - заявила американская законодательница, которая входит в ряды правящей Республиканской партии США. В нижней палате конгресса Луна представляет Флориду. По ее словам, "в действительности помощник [42-го президента США Билла] Клинтона из СНБ (Совета национальной безопасности Белого дома - прим. ТАСС) подтвердил законность (имеется в виду подлинность - прим. ТАСС) этих документов".

"Думаю, история отразит, что нужно было это обнародовать. И я высоко ценю действия всех, кто помог нам этого добиться", - отметила Луна.

"Я хочу поблагодарить российское правительство за помощь в публикации досье по делу Кеннеди. Как вы знаете, особенно для США это трагическое событие, но они (архивы - прим. ТАСС) предоставляют нам исторический контекст, из которого мы все можем извлечь уроки", - добавила законодательница.

14 октября посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев принял Луну в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнили в посольстве, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов. Они будут официально опубликованы в России в ноябре.

Дмитриев сообщил 24 октября прессе в Нью-Йорке, что проводит в США встречи с "несколькими представителями" американской администрации. Кроме того, у него прошла 25 октября в Майами встреча с Анной Паулиной Луной, представляющей законодательную ветвь власти США. Как ранее уточнил источник ТАСС, Дмитриев в рамках нынешнего визита в Соединенные Штаты встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политическими деятелями.