Бессент: США и Китай согласовали основу для встречи Трампа и Си Цзиньпина

Глава Минфина Соединенных Штатов отметил, что стороны смогли согласовать вопросы закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции, в частности яиц и соевых бобов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Делегации США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Малайзии смогли выработать основу по урегулированию торговых разногласий для обсуждения американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на личной встрече на следующей неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее."Мы только закончили двухдневные переговоры и подготовили основу для обсуждения двумя лидерами в [Южной] Корее в четверг", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Глава американского Минфина добавил, стороны смогли согласовать вопросы закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции, в частности яиц и соевых бобов, а также отсрочку для США в вопросе экспортного контроля КНР поставок редкоземельных металлов.

Бессент также указал, что итоговые договоренности будут согласованы на встрече Трампа и Си Цзиньпина. "Мы с моим коллегой, вице-премьером (Госсовета КНР Хэ Лифэном - прим. ТАСС) заложили основу, окончательные условия будут обсуждаться двумя лидерами", - отметил он.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.