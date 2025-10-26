Сийярто высмеял Туска за "план победы оппозиции" на выборах в Венгрии

Премьер-министр Польши, разрушивший демократию, признался, что пишет план победы венгерской оппозиции, пользующейся поддержкой Брюсселя, заявил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял премьер-министра Польши Дональда Туска за его стремление оказать помощь венгерской оппозиции.

"Дональд Туск, разрушивший демократию в Польше, признался, что пишет план победы венгерской оппозиции, пользующейся поддержкой Брюсселя", - заявил глава МИД в связи с высказываниями Туска в поддержку венгерской оппозиционной партии "Уважение и свобода", больше известной в стране как "Тиса".

"Это хорошая новость. Такое уже случалось - совсем недавно, в 2022 году. Дональд Туск даже приезжал в Венгрию, чтобы выступить на митинге оппозиции прямо перед выборами. Результат известен: самая крупная победа партии ФИДЕС за всю историю. Будем надеяться, что она повторится и в марте следующего года", - сказал Сийярто агентству MTI.

Очередные парламентские выборы должны состояться в Венгрии весной 2026 года. Правительство неоднократно предупреждало о стремлении лидеров ЕС привести к власти партию "Тиса" и создать в стране режим, послушный Брюсселю. По мнению Будапешта, сейчас Евросоюз оказывает финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали Соединенные Штаты при администрации Джо Байдена.

США и ЕС оказывали активную поддержку венгерской оппозиции накануне прошлых парламентских выборов в 2022 году. Правящая партия "ФИДЕС - венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - одержали тогда убедительную победу, получив в однопалатном парламенте 135 из 199 мест.