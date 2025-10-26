Законодатель США: шатдаун может затянуться до конца ноября

Приостановка работы правительства США может продлиться до Дня благодарения

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна заявила, что приостановка работы правительства США может продлиться до Дня благодарения, который отмечается в Соединенных Штатах в конце ноября.

"Мы потенциально можем не вернуться даже ко Дню благодарения, или даже дольше", - сказала она. День благодарения в этом году будет отмечаться 27 ноября.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).