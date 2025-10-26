Израиль ликвидировал двух членов "Хезболлах" в разных районах Ливана

Деятельность ликвидированных "представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, отметили в армейской пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 октября. /ТАСС/. Израильская армия нанесла удары по двум разным районам Ливана для ликвидации двух членов шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бекаа в Ливане для уничтожения террориста Али Хусейна Аль-Мусави, занимавшегося контрабандой оружия для террористической организации "Хезболлах" и осуществлявшего закупки и поставки оружия из Сирии в Ливан. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Абду Махмуду Аль-Саиду в районе Эн-Накура на юге Ливана. Террорист был местным представителем "Хезболлах" на юге Ливана, в рамках своих обязанностей он отвечал за взаимодействие с жителями района по финансовым и военным вопросам", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что деятельность ликвидированных "представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.