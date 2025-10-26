Экс-посол Франции в США: полной победы на Украине может добиться только Россия

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине может завершиться либо полной победой РФ, либо путем переговоров, считает бывший посол Франции в США и Израиле, экс-постпред Франции при ООН Жерар Аро.

"Я знаю только два способа положить конец войне: полная и сокрушительная победа одной из воюющих сторон или переговоры. Однако полная победа может быть только российской, она не будет украинской. Поэтому в наших интересах вести переговоры с Россией", - заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

При этом он убежден, что в случае, если не удастся согласовать мир по текущей линии соприкосновения, "европейцы не пойдут умирать за Украину", а администрация президента США Дональда Трампа стремится лишь абстрагироваться от этого конфликта.

Французский дипломат также считает, что "для всех в России является очевидным включение Украину в российскую сферу влияния".

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров.