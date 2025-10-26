Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Белоруссией

Действующих погранпереходов не осталось, сообщил литовский национальный центр управления кризисами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, действующих переходов не осталось. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами.

"Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено", - говорится в сообщении.

Эта мера регулярно применяется после вынужденного закрытия Вильнюсского международного аэропорта из-за появляющихся в его контрольной зоне метеозондов, которыми в Литву перебрасывают контрабандные сигареты.

Столичный аэропорт 26 октября был закрыт в третий раз за последние три дня примерно в 21:40 (22:40 мск). Пока его работа приостановлена до 01:40 27 октября.

В связи с подобными инцидентами аэропорт пришлось закрывать две ночи подряд (на субботу и на воскресенье) и три раза за неделю. С проблемами столкнулись более 14 тыс. пассажиров. 95 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.

Вопрос о том, как долго будет закрыта граница с Белоруссией, 27 октября будет решать правительственная комиссия по нацбезопасности.