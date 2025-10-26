Bild: ФРГ просит США вывести из-под санкций немецкие "дочки" "Роснефти"

Ограничения могут негативно повлиять на три нефтеперерабатывающих завода Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Германии вступило в переговоры с администрацией США с целью вывести из-под новых американских санкций дочерние компании "Роснефти", находящиеся под внешним управлением властей ФРГ. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. По их данным, с германской стороны за ведение переговоров отвечает Минэкономики.

Издание напомнило, что санкции могут привести к непосредственным последствиям для трех нефтеперерабатывающих заводов - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. Больше всего власти ФРГ беспокоят возможные меры против НПЗ в Шведте (федеральная земля Бранденбург), который снабжает нефтепродуктами Берлин и северо-восточные районы страны. В частности, оттуда поставляется керосин в международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER).

"Правительство ФРГ старается добиться исключения для Шведта, как это удалось недавно при введении британских санкций. Это необходимо сделать срочно, поскольку от Шведта зависит снабжение горючим многих заправок на востоке Германии и аэропорта BER", - заявил газете председатель отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Ян Редман. По его словам, упомянутый НПЗ является "промышленным сердцем всего северо-востока" региона. "Его закрытие стало бы экономической катастрофой для Бранденбурга", - подчеркнул Редман. В производственном совете НПЗ изданию рассказали, что если власти США не отреагируют на просьбу германского правительства, то работу предприятия придется остановить.

8 сентября Минэкономики ФРГ сообщило, что правительство страны продлило срок внешнего управления германскими активами "Роснефти" (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 марта 2026 года. В ведомстве обосновали такой шаг законом об энергобезопасности. Тем самым Федеральное сетевое агентство ФРГ, как отмечало ведомство, сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ.

Ранее Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в очередной пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые ограничительные меры американского Минфина в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.