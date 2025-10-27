Политолог Миршаймер: у США нет причин для конфликта с Россией

По мнению профессора Чикагского университета, Вашингтону стоит поддерживать с РФ хорошие отношения и не допустить ее сближения с Китаем

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 27 октября. /ТАСС/. Серьезные причины для конфликта с Москвой у Вашингтона отсутствуют, напротив, США следует поддерживать хорошие отношения с Россией. Такое мнение в интервью газете South China Morning Post выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"США должны поддерживать хорошие отношения с Россией и делать все возможное, чтобы предотвратить сближение России и Китая. Мы действуем в мире политики баланса сил. Существуют три великие державы: Соединенные Штаты, Китай и Россия", - сказал эксперт.

Он отметил, что у США "нет веских причин затевать конфликт с Россией". Как полагает Миршаймер, Вашингтон должен добиваться того, чтобы Москва не сближалась слишком сильно с Пекином. По его мнению, США своими действиями на Украине "подтолкнули россиян в объятия китайцев". "И со стратегической точки зрения это крайне глупо", - указал специалист.

Он уверен, что США должны быть заинтересованы в прекращении украинского конфликта. "И, я думаю, [американский президент Дональд] Трамп это осознает", - добавил Миршаймер. По его словам, именно Запад несет главную ответственность за обострение ситуации на Украине.

"Со стороны США и европейцев было крайне глупо настаивать на вступлении Украины в Североатлантический альянс. Именно поэтому я утверждаю, что основную ответственность за эту катастрофу несут прежде всего Соединенные Штаты, но также и европейцы. Если бы Запад не принял меры по включению Украины в НАТО, то Украина, я считаю, находилась бы сегодня в границах, существовавших до 2014 года", - подчеркнул политолог.